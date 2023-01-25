Дуда підписав правки до закону про допомогу біженцям з України: що нового [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону, який регламентує надання допомоги біженцям з України.
Про це повідомляє Polskie Radio.
Закон передбачає, що українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише протягом перших 120 днів з моменту першого приїзду до Польщі, після чого вони платитимуть за проживання у таких місцях.
Змінами також передбачається, що громадяни України, які проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (понад 300 грн). З травня їм потрібно буде покривати 75% коштів проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн).
Водночас це не стосується вразливих категорій: людей з інвалідністю, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок з дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше, осіб у складній ситуації. Вони й надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно.
Інші зміни передбачають "заморожування" виплат соціальної допомоги громадянам України у момент виїзду з Польщі. Це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога заморожуватиметься.
Якщо перебування поза Польщею становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, тому втратить право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути відновлений у разі, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні внаслідок воєнних дій на території країни.
Крім того, українці, які рятуються від війни в Україні, тепер матимуть лише 30 днів, а не 90, як раніше, на отримання польського ідентифікаційного коду (PESEL).
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