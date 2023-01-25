"Не лишайте укриттів": у небі над Рівненською областю працює авіація [ Редагувати ]
Мешканців Рівненської області попереджають про роботу української авіації у небі над регіоном. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляється у Telegram Рівненської ОВА Віталія Коваля.
"У повітрі над Рівненською областю наша авіація. Спокійно. До відбою перебувайте в укриттях", - написав він.
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