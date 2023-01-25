Мешканців Рівненської області попереджають про роботу української авіації у небі над регіоном. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляється у Telegram Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"У повітрі над Рівненською областю наша авіація. Спокійно. До відбою перебувайте в укриттях", - написав він.