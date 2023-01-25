Коли "Леопарди" надійдуть в Україну: відповідь Міноборони Німеччини [ Редагувати ]
Німеччина передасть Україні свої танки Leopard 2 приблизно через три місяці. Спочатку українські військові мають навчитися ними керувати.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише CNN.
Танки Leopard 2 можуть надійти в Україну приблизно через три місяці. Спочатку українські екіпажі проведуть навчання, а потім вже танки відправлять до Києва.
Своєю чергою глава німецького Міноборони назвав прийняте в сьогодні рішення про постачання Leopard 2 в Україну "історичним".
Німеччина обговорюватиме подальші постачання систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна.
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