Наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для бойових дій, що йдуть в Україні.

Про це повідомляє помічник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селест Волландер на слуханнях у комітеті закордонних справ Сенату США.

"Те, що відбудеться протягом кількох наступних місяців, може виявитися вирішальним. І ми концентруємо увагу на наданні Україні військових коштів, які їй необхідні для захисту свого народу та території", - зазначила Воландер.

Крім того, вона підкреслила, що росія впевнилася: США та наші союзники та партнери серйозно налаштовані на підтримку України у довгостроковій перспективі.

"Американський уряд не побачив достовірних свідчень будь-якого перенаправлення зброї, що надається Сполученими Штатами за межі України", - запевнила Волландер.