Вертоліт та 850 окупантів: Генштаб назвав нові втрати росії [ Редагувати ]
Окупанти
Джерело: Слово і Діло
Джерело: Слово і Діло
Українські захисники за минулу добу знищили ще 850 російських окупантів. Також наші воїни збили 47 ракет, вертоліт та три десятки дронів ворога.
Загальні бойові втрати противника на 27 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 124710 (+850) осіб ліквідовано,
- танків - 3182 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6340 (+6) од,
- артилерійських систем - 2180 (+11) од,
- РСЗВ - 452 (+0) од,
- засобів ППО - 221 (+1) од,
- літаків - 292 (+2) од,
- гелікоптерів - 283 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1941 (+33),
- крилатих ракет - 796 (+47),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5001 (+15) од,
- спеціальної техніки - 199 (+4).
по темі
Prev Next
27 січня 2023 10:07 Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків
Польща планує передати Україні не лише німецькі танки Leopard
27 січня 2023 09:06 У Зеленського дали невтішний прогноз стосовно ракетних та дронових атак росіян
Російські війська й надалі тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів. Це продовжуватиметься до тих пір, поки війна не закінчиться
27 січня 2023 08:44 За добу ЗСУ відбили 11 атак росіян на двох напрямках - Генштаб
За минулу добу, 26 січня, Збройні сили України відбили 11 атак росіян в Донецькій та Луганській областях
27 січня 2023 08:22 Братчук розповів, скільки "Калібрів" тримає рф у Чорному морі
Російські окупанти вранці п'ятниці, 27 січня, вивели у Чорне море 4 судна-носії крилатих ракет
26 січня 2023 20:00 Те, що відбудеться наступними місяцями в Україні, може стати вирішальним - Пентагон
Наступні кілька місяців можуть виявитися вирішальними для бойових дій, що йдуть в Україні