Сили ЗСУ знищили гелікоптер окупантів Мі-24 на Бахмутському напрямку [ Редагувати ]
Нацгвардійці за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищили ворожий гелікоптер Мі-24 на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Національна гвардія України.
Начальник служби протиповітряної оборони 3 бригади оперативного призначення повідомив, що вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 26 січня близько 10:40 виявила на південно-східній околиці Бахмута дві повітряні цілі.
Розрахунком ПЗРК з "Ігла-1" одночасно було випущено 2 пуски ракет по гелікоптерам Мі-24. В результаті бойової роботи один гелікоптер було знешкоджено, другий уражений.
Один з нацгвардійців розповів, що гелікоптер здатний літати на малих висотах, що в умовах цієї місцевості дозволяє здійснювати прихований підліт до розташування українських підрозділів.
Він може маневрувати, завдаючи постійних ударів нашим військам на найбільш важливих ділянках з застосуванням ракетного і артилерійського озброєння. Тому виявлення і знищення повітряних цілей такого плану є ефективним під час загальновійськового бою.
Додамо, що Мі-24 - це радянський багатоцільовий ударний гелікоптер-штурмовик і бойова підтримка піхоти. Він є одним з найшвидших ударних гелікоптерів у світі, призначений для перекидання живої сили та її вогневої підтримки на полі бою.
по темі
Збройні сили України знищили російський склад із боєкомплектом на Бахмутському напрямку
Станом на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів
російські війська можуть проводити обмежені атаки на більшу частину лінії фронту, щоб розосередити та відволікти ЗСУ для початку вирішальної наступальної операції у Луганській області
У ніч проти четверга, 26 січня, російські військові атакували Україну з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва
У четвер, 26 січня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення