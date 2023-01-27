"Байден хотів би відвідати Україну, але поки не час для цього" - Білий дім [ Редагувати ]
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі заявив про те, що президент США Джо Байден хотів би відвідати Україну у майбутньому. Проте наразі невідповідний час для такої поїздки. Про це повідомляється в інтерв'ю CNN.
Кірбі зазначив, що президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден часто говорять. Зокрема, головною темою їх розмов залишається питання української армії та забезпечення.
Водночас Кірбі на питання журналістки, чи поїде найближчим часом президент США до України, наголосив, що Байден хотів би це зробити.
Думаю, що президент у якийсь час хотів би це зробити, але зараз не той момент.
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