У ЗСУ формують перші у світі ударні роти безпілотників - Генштаб [ Редагувати ]
У Збройних силах України формують перші у світі ударні роти безпілотників в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Створення ударних рот ухвалив на Ставці Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Спільно з Міністерством оборони України, Генеральним штабом Збройних Сил України та Держспецзв'язку, в межах проєкту "Армія дронів", Мінцифри створено Координаційний штаб з ключовими міністерствами і службами, для повноцінної реалізації проєкту.
Це необхідно, щоб втілити низку ключових реформ та масштабувати виробництво БпЛА аби забезпечити ними Сили оборони України, повідомляє Генштаб.
Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога.
Головний партнер з навчання ударних рот - військова школа "Боривітер".
Нагадаємо, на днях Україна отримала безкоштовно два безпілотники Bayraktar.
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