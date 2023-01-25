Україна отримала безкоштовно два безпілотники Bayraktar [ Редагувати ]
Компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України - компанії Baykar - ще 2 безпілотники Bayraktar TB2 Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.
Bayraktar TB2 - ударний безпілотник турецького виробництва з радіусом дії 150 км, крейсерською швидкістю 130 км/год та корисним навантаженням до 50 кг. Він оснащений системою автоматичного зльоту та посадки і може підніматися на висоту 8,2 км.
Ці апарати зіграли одну з вирішальних ролей в успіху азербайджанської армії у бойових діях у Карабасі в 2020 році.
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