Компанія Baykar безкоштовно передала Україні ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України - компанії Baykar - ще 2 безпілотники Bayraktar TB2 Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.

Bayraktar TB2 - ударний безпілотник турецького виробництва з радіусом дії 150 км, крейсерською швидкістю 130 км/год та корисним навантаженням до 50 кг. Він оснащений системою автоматичного зльоту та посадки і може підніматися на висоту 8,2 км.

Ці апарати зіграли одну з вирішальних ролей в успіху азербайджанської армії у бойових діях у Карабасі в 2020 році.