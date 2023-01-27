На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє жінок (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні та Херсонському районі внаслідок ворожих обстрілів 27 січня загинули дві жінки. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Армія рф вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району. Уламками від вибуху російського снаряду у Суворовському районі понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці...
Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла.
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