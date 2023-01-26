Фото: окупанти ударили ракетою по сільраді в Херсонській області / t.me/vilkul

У четвер, 26 січня, російські війська ударили ракетою по сільраді в селі Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє в Telegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Під час ракетної атаки росіяни вдарили ракетою по будівлі Кочубеївської сільради. Напевно, думали, що там військовий об'єкт", - написав Вілкул.

У результаті удару один співробітник загинув, четверо поранено та евакуйовано до лікарень Кривого Рогу. Серед них - голова ОТГ Кочубеївки Людмила Костюк. Наразі лікарі борються за її життя.