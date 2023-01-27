Про відкриття реабілітаційного центру у травматологічному відділенні задумалися ще до 24 лютого

Донорські кошти та іноземні методики. У різних регіонах України МОЗ відкриває реабілітаційні центри для поранених бійців. Так, у Рівному запрацював медазкалад, що буквально ставить військових на ноги - Центр спінальної медицини. Там уже працюють фахівці з Індії, Канади, Австралії, Британії, Швеції та Норвегії. Вони навчають працівників шпиталю світових методик реабілітації.

Профільний центр відкрили і в травматологічному відділені однієї з лікарень на Черкащині. Нині там відновлюється кількадесят військових.

Дмитро обережно намагається зігнути ногу, два тижні тому йому зробили операцію після поранення. Чоловік служить кулеметником на східному напрямку. На запитання про те, як діставав поранення, віджартовується.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Шел, поскользнулся, очнулся, закрытый перелом и гипс, все. Сейчас после операции ногу не могу поднять вообще, она не работает, но потихоньку начинает уже получаться.

Поряд військова Анастасія - їй роблять біостимуляцію мʼязів ноги. Після повномашстабного вторгнення жінка добровільно пішла на службу. У її сімʼї воює і тато, і брати.

Анастасія, військовослужбовець Збройних сил України:

В мене стара травма, тільки це все усугубило, тут більші стали нагрузки, полігони, учить хлопців, я санінструктор, мені прийшлось їх тягать, носить, тоді розірвалась медіальна связка і я потрапила сюди.

Про відкриття реабілітаційного центру у травматологічному відділенні задумалися ще до 24 лютого, бо реабілітація сприяє швидшому одужанню. Нині ж вивчають передовий досвід і розробляють індивідуальні програми для відновлення військових.

Юрій Зайцев, фізичний терапевт:

Нові програми реабілітації підбираються, нові вправи, бо не можна зробити реабілітацію військовим так, як цивільним. Коли військові - це більш складні випадки - контрактури, атрофії, глибокі рани, їх треба заживити, відновити, зробити заміну метода, металоконструкції і тільки потім починаємо реабілітацію.

Пацієнти тут мають можливість виконувати силові вправи, відвідувати фізіотерапію, масажі, робити все, щоб вільно рухатися. Мінімальний набір для центру назбирали лише завдяки підтримці небайдужих. Тренажери віддавали і звичайні люди, і приватні клініки.

Юрій Бейкун, завідувач відділення реабілітаційного центру:

Відкликнулись дуже активно, потрібну суму менш ніж за півроку вже зібрали. І будівельники, і всі постачальники тільки узнавали для чого це, в нас був зовсім інший кошторис, все зробили швидко, якісно, дуже задоволені ми і задоволені пацієнти.

Реабілітація одного військового може тривати від трьох до щести місяців. І що раніше після операції пацієнт почне програму відновлення, то краще. Згодом у відділенні планують закупити додаткове обладнання, щоб мати змогу допомогти сотням наших захисників.