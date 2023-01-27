"Роки він просто морочив голову": Зеленський пояснив, чому не хоче говорити з путіним [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент росії володимир путін використовує переговори лише для затягування часу, тож говорити з ним немає сенсу.
Про це Зеленський розповів у інтерв'ю телеканалу Sky News.
Президент України пояснив, що очільнику Кремля реальні переговори про мир не потрібні. Він використовує перемовини лише задля затягування часу.
"Роки до великої війни він просто морочив голову, вони (переговори – ред.) йому не потрібні. російська федерація говорить про переговори тільки в той момент, коли їй необхідне перегрупування або коли вони несуть великі втрати", – пояснив Зеленський.
Водночас він вважає можливим відновлення діалогу з росією, коли ворожі війська залишать територію України, коли там визнають свої помилки, а влада в країні-агресорці зміниться.
"Якщо у нього (путіна – ред.) немає мети для миру, то навіщо з ним говорити?" – поставив риторичне запитання український президент.
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