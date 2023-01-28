Ізраїльський посол про допомогу Україні: її набагато більше, ніж відомо [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Ізраїль підтримує Україну у війні проти росії і це відбувається у більшому масштабі, ніж відомо громадськості.
Про це повідомляє посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор в інтев'ю WAZ.
Дипломат закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку посідає Ізраїль у питанні військової допомоги Україні.
При цьому, за словами Просора, його країна допомагає Києву, "але за лаштунками та значно більше, ніж відомо".
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них – іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - заявив посол.
Другою причиною, через яку Ізраїль змушений діяти тихо, Просор назвав наявність у росії великої єврейської громади.
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