"Комунальні тарифи залишатимуться без змін" - заступник міністра [ Редагувати ]
Комунальні тарифи для населення в Україні залишатимуться на нинішньому рівні максимально довго. Про це під час щорічної конференції UkraineEconomicOutlook заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.
Є принципова позиція президента Володимира Зеленського, який вважає, що це компенсатор стрімкого зростання вартості життя, в умовах, коли зарплата не встигає за цим темпом інфляції та коли скорочення кількості роботи.
На його думку, це залежатиме від збору податків та прямої міжнародної допомоги.
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