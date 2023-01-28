Комунальні тарифи для населення в Україні залишатимуться на нинішньому рівні максимально довго. Про це під час щорічної конференції UkraineEconomicOutlook заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Є принципова позиція президента Володимира Зеленського, який вважає, що це компенсатор стрімкого зростання вартості життя, в умовах, коли зарплата не встигає за цим темпом інфляції та коли скорочення кількості роботи.

На його думку, це залежатиме від збору податків та прямої міжнародної допомоги.