В Ірані вибухи на стратегічних підприємствах: що відомо [ Редагувати ]
У неділю вночі, 29 січня, на великих підприємствах у різних районах Ірану почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Про це повідомляється у Twitter OSINTdefender.
За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:
- на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
- у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
- на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
- у місті Кередж, провінція Альборз.
За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.
В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії . Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.
Also happening now -— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023
Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ
За даними деяких іранських ЗМІ, причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Але влада країни це не підтверджує.
У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.
Станом на 1:27, вибухи також пролунали на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. За попередніми даними, її та інші військові бази країни атакували безпілотники.
Станом на 2:07, у соцмережах також повідомляється про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті. Також у деяких районах столиці Ірану чути стрілянину, у небі помічена військова авіація.
🚨#UPDATE: The Iranian capital #Tehran explosions footage pic.twitter.com/gYGiVRm1Ut— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) January 28, 2023
Locals claim government buildings in #Tehran attacked#Israel #Iran pic.twitter.com/BjKMyrjsGy— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 29, 2023
Станом на 2:39. арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.
Станом на 2:42, повідомляється, що Вища рада національної безпеки Ірану скликала надзвичайне засідання для обговорення атак безпілотників щодо стратегічних оборонних підприємств.
Станом на 6:21, ряд ЗМІ повідомляє, що на тлі протестів і заворушень, що почалися в країні, вихваних ударами безпілотників по військових об'єктах, уряд Ірану ввів повну заборону на використання інтернету.
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