У неділю вночі, 29 січня, на великих підприємствах у різних районах Ірану почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Про це повідомляється у Twitter OSINTdefender.

За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії . Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

