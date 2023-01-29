У неділю вночі, 29 січня, на великих підприємствах у різних районах Ірану почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Про це повідомляється у Twitter OSINTdefender.

За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії . Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

Also happening now -

Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

За даними деяких іранських ЗМІ, причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Але влада країни це не підтверджує.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.

Станом на 1:27, вибухи також пролунали на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. За попередніми даними, її та інші військові бази країни атакували безпілотники.

Станом на 2:07, у соцмережах також повідомляється про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті. Також у деяких районах столиці Ірану чути стрілянину, у небі помічена військова авіація.

Станом на 2:39. арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Станом на 2:42, повідомляється, що Вища рада національної безпеки Ірану скликала надзвичайне засідання для обговорення атак безпілотників щодо стратегічних оборонних підприємств.

Станом на 6:21, ряд ЗМІ повідомляє, що на тлі протестів і заворушень, що почалися в країні, вихваних ударами безпілотників по військових об'єктах, уряд Ірану ввів повну заборону на використання інтернету.