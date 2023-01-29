Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
За даними ранку неділі, 29 січня, українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 126 160 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника на 29.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 126 160 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3197 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 6366 (+22) од,
- артилерійських систем - 2195 (+7) од,
- РСЗВ - 453 (+0) од,
- засобів ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5037 (+10) од,
- спеціальної техніки - 199 (+0).
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