Атака дронів у Ірані трапилася цієї ночі. Вибухи лунали одразу у кількох містах. Щоправда, тамтешнє Міністерство оборони назвало "невдалою" спробу спрямувати мінібезпілотники на один із центрів Міноборони. Подробиці - від Анни Басової.

У ніч проти неділі жителів міста Ісфахан у центральному Ірані розбудили гучні вибухи.

Невдовзі губернатор провінції, де сталася детонація, повідомить - розриваються боєприпаси на заводі з виробництва зброї. Приміщення починає палати.

А це вже нафтопереробний комплекс у місті Азаршахр. Донедавна тут виробляли автомобільні мастила. Полум'я охопило територію майже синхронно з вибухами в Ісфахані.

Ще один вибух і - у сусідньому Табрізі. Попередньо - горить збройне виробництво.

Не спали цієї ночі й в Тегерані. В небі над столицею літали невідомі об'єкти. Та було чутно вибухи.

Місцеві жителі повідомляють - атаковано урядові будівлі. Лунає повітряна тривога.

Невдовзі в іранському Міноборони повідомили - їхні об'єкти обстріляли ворожі безпілотники. Попри численні вибухи, атаку назвали невдалою - мовляв, іранська ППО спрацювала вчасно - та збила один дрон. Два інших начебто потрапили у пастку та вибухнули.

Вибух стався в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно із заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає.

Одразу після цього численні близькосхідні медіа сповістили - військову операцію проти Ірану розпочав Ізраїль. Проте жодна зі сторін офіційно інформацію не підтвердила. В самому ж Ірані, про всяк випадок, вимкнули інтернет.