Велика підтримка від маленької країни. Естонія стала першою країною, яка дії росії в Україні визнала геноцидом.

Саме ця невелика, але рішуча держава виділила найбільше коштів на допомогу Україні у співвідношенні до ВВП. Це понад 1%. А також Естонія розпочала відновлення України. Як Таллінн допомагає Києву у боротьбі з москвою - про це у наступному сюжеті.

Естонія - невеличка європейська держава площею 45 тисяч квадратних метрів. Це приблизно дві українські області. А населення усієї країни більш ніж вдвічі менше ніж у Києві. Та ці показники не стали на заваді постійній підтримці України. І наразі вона сягнула не бачених у жодній іншій країні масштабів - 1.13% від ВВП держави. Для прикладу, не так давно країни НАТО намагались довести свої видатки на власну оборону до 2% ВВП. Естонія ж віддає Україні у певних випадках усю лінійку зброї, яку має.

Каймо Кууск, посол Естонії в Україні:

Ми віддаємо всі наші 155 мм гаубиці Україні. І хочемо в такий спосіб створити прецедент, щоб в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні.

Рішення віддати свої 155-міліметрові гаубиці Естонія оголосила напередодні зустрічі у форматі Рамштайн минулого тижня. Цей пакет допомоги став для країни рекордним.

Ханно Певкур, міністр оборони Естонії:

Уряд Естонії щойно вирішив підтримати Україну найбільшим на сьогодні пакетом військової допомоги вартістю 113 мільйонів євро. Його центром є 155-міліметрові гаубиці Fh-70. Ви можете їх побачити позаду мене. Але в пакет також входять гаубиці калібру 122 міліметри, гранатомети, транспортні засоби, значна кількість артилерії та інших боєприпасів.

Ще на 225 мільйонів євро естонське міноборони допомогло Україні торік. Не зважати на те, скільки залишилось для власної оборони й віддати Україні - це крок естонського уряду, який значно звужує аргументи певних держав, якими вони пояснюють зволікання з військовою допомогою. Перемога над росією для Естонії це теж екзистенційне питання. Приборкати агресивного сусіда - надважлива ціль для країн Балтії.

Кая Каллас, прем'єр-міністерка Естонії:

Естонці знають зі своєї болісної історії, що відбувається, коли зло перемагає, а велика країна поглинає маленькі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу буде також під загрозою. Допомагаючи Україні захистити її незалежність, ми захищаємо права всіх країни, зокрема, й Естонії, на свободу та демократію.

Болісно на новину про великий пакет допомоги від Естонії Україні відреагували росіяни. Вагомих інструментів у них не лишилось, тож попросили естонського посла покинути країну у найближчі три тижні. Тим часом у Таллінна є ще один суттєвий козир проти кремля. Це рух через Фінську протоку. У певних ділянках вона така вузька, що, якщо Естонія та Фінляндія запровадять так звану "прилеглу зону", то без їхнього контролю жоден російський корабель не зайде у Балтійське море.

Крісті Ленд, директор департаменту міжнародного права МЗС Естонії:

Переглянувши різні варіанти, які надає Конвенція з морського права прибережним державам, ми виявили, що в поточній ситуації безпеки та в ситуації, коли ми, як прибережна держава, хочемо мати більший контроль над Балтійським морем, встановлення прилеглої зони дозволило б Естонії здійснювати контроль за дотриманням своїх правових норм щодо митних і податкових питань, питань імміграції та санітарії, а також охорони археологічних об'єктів.

Перевіряти, чи не везуть російські кораблі підсанкційні товари, або ж узагалі заборонити рух військових суден - усі ці права Естонія та Фінляндія мають як прибережні до протоки держави. Між собою країни вже обговорювали таку можливість. Зараз естонський уряд узяв місяць на вивчення цього питання.