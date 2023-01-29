Відключення будуть тривалішими. Укренерго знизило ліміти на світло для окремих регіонів країни. Екстрені ж відключення діятимуть лише на Одещині. Там ситуація нині найважча через руйнування енергоінфраструктури від ракетних ударів росіян 26 січня. Щоб полегшити життя мешканцям одеських багатоповерхівок, ОСББ долучаються до міської програми та купують генератори. Щоправда, частину грошей, які обіцяла мерія, досі ще нікому не відшкодували. Чому? І скільки людям чекати - з'ясували наші кореспонденти.

Цей генератор у дворі багатоповерхівки встановили понад місяць тому.

Накрито, щоб на нього сніг-дощ не потрапляв. Ну, і щоб не вкрали звісно. - Я так розумію, що це цінний актив зараз? - Сто тисяч. Сто тисяч гривень.

Гроші зібрали мешканці будинку. Адже замерзали без світла.

Валентин, житель Одеси:

Я від самого початку рахував, що якщо є кришна котельня, то потрібен і генератор. І не тільки коли настала ця біда. Я й раніше говорив, що надо покупать.

Попри те, що вчасно сплачують за комунальні послуги лише 40% мешканців будинку, гроші на генератор зібрали швидко. У Дарини - мала дитина. Каже: дорого, але сумнівів не було.

Дарина Антонова, жителька Одеси:

Та, звісно, одразу погодились. Холодно, світла нема. Чотири тисячі сімсот. Але щось мають відшкодувати.

Відшкодувати мешканцям кошти за придбання генератора має місто. Наприкінці листопада депутати ухвалили рішення: ОСББ, які куплять прилад, отримують компенсацію - 70% вартості, але не більше ніж 100 тисяч гривень. Саме за цією програмою у будинку з'явився генератор, потужності якого вистачає для роботи дахової котельні.

Тетяна Мязіна, оператор котельні:

Они ж очень мало берут. Там єлектроподжиг. То есть они не мощніе, єто проверяли, когда тестировали.

Валерій Штефанець керує понад тридцятьма будинками, в яких засновані ОСББ. Поки генератори купив лише для трьох багатоповерхівок, що найбільше залежать від електрики. Обрали прилади потужністю до 10 кіловатів. Їх вистачає на забезпечення будинків водою та теплом.

Валерій Штефанець, виконавчий директор групи ОСББ:

Чому так? Тому що в нас був дуже короткий час. Сказали: програма почалася і вам 20 грудня потрібно все зробити. А в той час не було де ці генератори взяти. І це потрібне було дуже в короткий час. Думали, що до кінця року все скінчиться.

Але програма не скінчилась, а фактично і не почалась. За процедурою: ОСББ купують генератор, встановлюють його, подають на розгляд комісії при райадміністрації пакет документів. Районні чиновники готують розпорядження, яке має підписати міський голова. Після цього компенсація надходить на рахунок ОСББ. Депутати планували, що весь процес триватиме 2-3 тижні. Проте минуло два місяці, а жодне з одеських ОСББ гроші не отримало.

Валерій Штефанець, виконавчий директор групи ОСББ:

Я розумію так: є генератор, є документи, що ми сплатили, є акт установки й ця організація, яка виділяє кошти повинна приїхати та подивитись: ось, він стоїть, ось, він працює він вже працює на людей. А ви кошти дасте за місять, два, три.

При цьому гроші у міста є. У грудні на це виділили п'ять мільйонів гривень, на 2023-й рік - заклали 30. Депутати стверджують: питання гальмують у райадміністраціях.

Петро Обухов ,депутат Одеської міської ради:

Ми їх питали, чому так повільно. Один нам каже: в мене немає спеціалістів з генераторів. А навіщо вам спеціаліст з генераторів. Ваша справа перевірити, що був такий рахунок сплачений. А відповідає генератор, чи не відповідає: ну якщо там є якесь шахрайство, питання буде не до вас, а до ОСББ.

У Приморській районній адміністрації зволікання пояснюють тим, що справа нова.

Марат Корольов, голова Приморської районної адміністрації Одеси:

Це не пробуксовка, це - пілотний проєкт. Потрібно зібрати весь пакет документів. Та придбати за безготівковий розрахунок.

ОСББ у Приморському районі Одеси вже пройшли комісію і чекають тільки на резолюцію мера, щоб отримати компенсації. У райраді переконують, що це - справа кількох тижнів.

Тим часом у Львові програма повернення "генераторних коштів" вже працює. Це один із найбільших спальних районів міста. Керівник ОСББ Любомир Бокало два генератори придбав ще у листопаді торік.

Пункт незламності, пункт обігріву. Ми поставили тут буржуєчку.

Під час повітряних тривог тут ховаються мешканці. А у разі тривалого відключення світла можна зігрітися та зарядити гаджети. Ще один генератор - вдвічі потужніший. Він у підвалі найвищого тут 14-типоверхового будинку, у якому все - на електриці.

Міського тиску води тут не вистачає. І найпроблемніше він не має ні газу, ні - тільки на світлі. Все що ми можемо подати людям в критичні часи такі - це холодну воду і тепло.

Дісталися мешканцям ці два генератори за пів ціни. Адже другу половину відшкодувало місто.

Любомир Бокало, голова ОСББ МЖК-1 м. Львова:

Ми дістали по одному 19 тисяч, по другому 30 тисяч. Один такий слабший, три з половиною кіловати, другий сім і вісім кіловатів.

Програму з відшкодування вартості генераторів для будинкових об'єднань мерія запровадила восени минулого року. З бюджету повертають половину вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Заявки вже подало 106 ОСББ.

Олександр Одинець, директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

Відшкодували наразі 30 заявок, решта заявки є в черзі і вони чекають на грошове відшкодування. Є, ви знаєте, певні складнощі зараз з рухом коштів по казначейству.

14-тьом ОСББ відмовили через те, що генератори не відповідали вимогам.

Олександр Одинець, директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради:

Левова часка цих відмов пов'язана з тим, що генератор не попадає в ту вилку потужності, яка передбачена програмою - малопотужні генератори подавалися до відшкодування, відповідно по них була відмова і також кілька заявок, до яких була недодана технічна документація на генератор відповідно визначити його параметри неможливо.

Дивлячись на такий приклад, одесити поки терпляче чекають. Валерій Штефанець упевнений: якщо перші будинки отримають відшкодування, інші радо долучаться до програми.

Валерій Штефанець виконавчий директор групи ОСББ: