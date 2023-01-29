І ще одна історія про порятунок з ризиком для життя. Понад десяток домашніх тварин вивезла з сіл в околицях Бахмута волонтерка з Кропивницького. Власники собак та котів або виїхали, або загинули. Жінка планувала евакуювати більше, однак завадили російські війська, що вкотре почали обстрілювати населені пункти. Докладніше розкаже Олена Бринза.

Самий старенький, нещасний, такий, покинутий.

Це все про - Мусіка. Пес від пережитого на Донбасі перестав гавкати, постійно проситься на руки. Волонтерам по черзі доводиться його пригортати. Собаку евакуювали у Кропивницький із покинутої хати в селі, що біля Бахмуту.

Катерина Дорош, директорка реабілітаційного центру "Бім":

Ми просто ходили по будинках, забирали, діставали їх, з ланцюгів знімали їх, з будок діставали їх, з будинків виковирювали їх, виколупували.

Як саме забирали собак та котів із сіл під постійними обстрілами росіян, волонтери зафільмували на телефон.

Ідьом, ідьом, заїнькя, дружок, ідьом...

Усі тварини - домашні. Їхні господарі або виїхали, або загинули.

Малиш, малиш, хороший, - А що ж це тобі вісім років, а тебе покинули? - Його господар помер, - А, помер.

Найвередливішим виявився пес Ронні, якого знайшли у покинутій хаті.

Де ти? Боженькі мої, гав-гав, іди сюди, на-на, іди не бійся.

Катерина Дорош, директорка реабілітаційного центру "Бім":

А потім, як на руки взяли, то все заспокоївся і ось бачите, який він зараз теж такий більш-менш, да, ти такий хороший хлопчик, ми думали, що це вередлива бабка, а вийшов такий хороший хлопчик старенький, але ж багато хто ось так зачинений у дворі чи хаті і вони сидять, нікуди не йдуть, просто сидять і чекають.

Вцілілі тварини в зруйнованих селах Донеччини виживають лише завдяки підтримці волонтерів, українських військових та тих небагатьох місцевих - хто ще залишився там жити...

Військові, багато хлопців наших, вони неймовірні, я просто всім вдячна до неба, обійняла б кожного як вони піклуються про тварин.

В крайню поїздку на Донбас волонтерам вдалося вивезти чотирнадцять тварин - дев'ять собак та п'ять котів. Планували ще забрати із Бахмута, але не вдалося....

Коли ми туди заїхали, це було вже під обід почалися дуже щільні обстріли саме в центрі, де потрібно було забирати, військові нас просто не пустили.

Нині евакуйовані тварини адаптуються у кропивницькому притулку. Волонтери їх стерилізують та шукатимуть люблячих господарів. На затишну домівку чекають і ці п'ять евакуйованих котів.

Отак, скажи, знімайте мене я вам позую, отак, отака я молодець) по відео киця вигибає спинку, треться.

Катерина Дорош, директорка реабілітаційного центру "Бім":

Це вже забирали ми її разом з песиком, який на ланцюгу був прив'язаний, оце вона теж вибігла, ми ж не залишимо кішку одну в дворі на самоті.

Ми ж не знаємо як їх звати, а це він вже такий трохи пузяку від'їв за декілька днів, майже тиждень.

Кропивницькі зооволонтери евакуюють домашніх тварин з Донеччини вже втретє. Загалом вивезли майже сотню тварин.