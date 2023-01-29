Майбутнє рішення Туреччини щодо членства Фінляндії в НАТО може шокувати Швецію. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає hurriyet.com.tr.

За словами турецького лідера, у разі необхідності Анкара може надіслати інший меседж щодо Фінляндії, якщо вона не повторить тих самих помилок, як Швеція з інцидентами зі спаленням Корану.

"Швеція буде шокована, коли це станеться", - пообіцяв Ердоган.

Чим саме може бути "шокована" Швеція, Ердоган не сказав, але уточнив, що Туреччина передала Швеції список зі 120 осіб.

"Вони висміюють Туреччину. Вони не визнали Туреччину. Вони думають, що Туреччина 20, 30, 40 років тому - це не Туреччина сьогодні", - зауважив президент.