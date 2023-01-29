Сьогодні, 29 січня, увечері у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни завдають ударів по місту та області.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти завдають ударів! Залишайтесь в укриттях", - написав Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ракета влучила у житловий будинок, спричинивши серйозні руйнування.

"Під ударом Київський район міста. Потрапляння до житлового будинку. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, яка потребує підтвердження, є постраждалі", - зазначив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, в один із будинків у центрі міста окупанти, попередньо, вдарили ракетою С-300. На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.