Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року. Так, наступного місяця середня температура повітря коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла.
Синоптики звертають увагу, що йдеться не про прогноз, а аналіз за минулі роки - багаторічний режим погоди в лютому в Україні, а отже:
- середня місячна температура повітря складає від 0 до -6 градусів морозу, на півдні та Закарпатті місцями +1 +4 тепла,
- абсолютний мінімум температури а межах -15 -39 градусів морозу,
- абсолютний максимум температури +12 +20 градусів тепла, на півдні та південному заході до +24 тепла.
- середня місячна кількість опадів 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.
За даними Укргідрометцентру, стосовно середньомісячної температури та кількості опадів в наступному місяці очікуємо на такі показники:
середня місячна температура передбачається від -3 морозу до +2 тепла, що на 1.5-2 градуси вище за норму.
при цьому місячна кількість опадів очікується 29-83 мм, що є в межах норми.
по темі
Сьогодні, 28 січня, в Україні буде хмарна та морозна погода. Місцями очікуються опади, а також сильні пориви вітру
Погода в Україні сьогодні, 23 січня буде без опадів, місцями навіть до +11 градусів вдень. Але в Приазов'ї ймовірний сильний вітер, а в Карпатах - туман
Сьогодні, 20 січня, частину України накриють дощі та мокрий сніг. У більшості областей очікуються шквальні пориви вітру
У Києві в ніч із 10 на 11 січня прогнозують потужний снігопад
У неділю, 29 січня, в Україні місцями очікуються невеликі опади