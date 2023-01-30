Зеленський з прем’єр-міністром Данії відвідав поранених українських захисників в Миколаєві [ Редагувати ]
У понеділок, 30 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва.
Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!
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