Померла акторка, яка зіграла Венздей у "Сімейці Аддамс" [ Редагувати ]
У віці 64 років померла американська актриса Ліза Лорінг, відома за роллю Венздей у серіалі 60-х років "Сімейка Аддамс" (The Addams Family). Причиною смерті став інсульт, повідомила Variety її дочка. Вона розповіла, що акторка померла в оточенні сім'ї, інші подробиці не наводяться.
Ліза Лорінг була першою актрисою, яка зіграла Венздей. Вона повернулася до цієї ролі у фільмі "Хелловін з новою родиною Аддамс" (1977). Вона також знялася у серіалах "Як обертається світ" (1956-2010), "Доктор Кілдер" (1961-1966), "Барнабі Джонс" (1973-1980), "Острів фантазій" (1977-1984).
Ліза Лорінг
У листопаді 2022 року на Netflix вийшов серіал "Венздей", сюжет якого заснований на історії Венздей Аддамс з сімейки Аддамс, він позиціонується як камеді-хорор.
Проект став одним із найбільш комерційно успішних в історії Netflix, впродовж місяця після релізу він подолав позначку мільярд годин перегляду на сервісі. Одним із його режисерів виступає Тім Бертон. Вже анонсовано другий сезон.
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