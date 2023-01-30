У Польщі запровадили нові правила повторного в'їзду для українців [ Редагувати ]
У Польщі запровадили нові правила повторного в'їзду для громадян України - тепер при повторному перетині польського кордону українцям слід пред’являти diia.pl. Про це повідомляє посольство України в Польській Республіці.
Щоб уникнути втрати статусу PESEL UKR у зв’язку з виїздом з території Польщі на термін, менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника Прикордонної служби, який здійснює паспортний контроль, про намір в’їхати у зв’язку з використанням права тимчасового захисту в Польщі та щоразу показувати електронний документ diia.pl (навіть якщо іноземець їде на роботу до Польщі чи з іншою метою, але при цьому він користуватиметься захистом у Польщі).
В’їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред’явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов’язаний з численними соціальними правами.
Нагадаємо, з 1 березня 2023 році у Польщі введуть оплату для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) більше 120 днів.
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