Українські біженці, які прибуватимуть до Польщі, будуть зобов'язані подавати заявку на номер PESEL, який дозволяє користуватися соціальною допомогою, медичними послугами, отримати доступ до системи освіти і навіть започаткувати власну компанію в Польщі.

Коли українці залишатимуть Польщу, цей номер буде заморожено. Про це заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький, передає "Польське радіо".

Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців.

З 1 березня 2023 році у Польщі введуть оплату для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) більше 120 днів.

Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання (не більше 40 злотих на день), а через кілька місяців - 75% (не більше 60 злотих). Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії до Республіки в’їхало майже 8 млн українців, виїхало - 6,2 млн.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що українські біженці залишаться в Європі на "довгі роки".