У Японії загинув чемпіон світу з фристайлу Кайл Смейн [ Редагувати ]
Американський лижник та чемпіон світу з фристайлу 2015 року Кайл Смейн (Kyle Smaine) загинув у горах Японії через сходження лавини. Йому було 31 рік. Про це повідомляє видання The Sun.
Спортсмен був на гірськолижному курорті Хакуба (на горі заввишки 2 469 метрів). Смейн приїхав до Японії для просування зимового туризму в країні за контрактом з компаніями Ikon Pass та Nagano Tourism.
Повідомляється, що впродовж 25 хвилин спортсмен був похований під шаром півтораметровим шаром снігу.
Через лавину також загинув австрійський лижник, особу якого поки не встановлено, повідомляє The Times. За інформацією The Sun, другим загиблим також був громадянин США - Адам Ю.
Кайл Смейн
Видання Mountain Gazette пише, що до інциденту була причетна група з австрійських лижників.
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