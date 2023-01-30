Холдинг OSTCHEM, який об’єднує найбільших українських виробників мінеральних добрив, допоміг українським вченим Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України зберегти унікальну колекцію мікроорганізмів, яка налічує понад 9000 штамів.

Про це стало відомо з офіційного повідомлення пресслужби Group DF на Facebook.

Через перебої зі світлом, колекція мікроорганізмів, яка має статус національного надбання України та зберігалась в Інституті мікробіології і вірусології, опинилась під загрозою зникнення. Після того, як вченні звернулись за допомогою, OSTCHEM (входить до азотного бізнесу Group DF підприємця Дмитра Фірташа) закупив та забезпечив інститут генераторами.

"Підтримка вчених - важливий напрямок діяльності OSTCHEM. Адже саме за інноваційними розробками вчених - майбутній розвиток та конкурентоспроможність на міжнародних ринках", - зазначив Сергій ПАВЛЮЧУК, керівник азотного бізнесу OSTCHEM. За його словами, рішення про допомогу інституту було прийняте на рівні акціонера, а співпраця з Інститутом з часом буде тільки посилюватись.

На основі колекції вчені проводять дослідження, що є основою для створення нових біотехнологій в промисловості, сільському господарстві, сфері охорони здоров’я та для захисту навколишнього середовища.

Директор Інституту, Микола СПІВАК також переконаний, що наступив етап системної співпраці хіміків та науковців.

"У нас є інноваційні розробки, аналогів яких немає у світі. Вони можуть дати новий поштовх для розвитку усієї хімічної галузі, рослинництва та тваринництва в Україні. Дуже важливо, що лідер української хімічної галузі та її акціонер зацікавлені у збереженні наших напрацювань та підтримці інновацій. Підтримка української науки зараз дуже важлива", - наголосив "Подробицям" пан Співак.





OSTCHEM - гравець №1 в українській хімічній промисловості, який спеціалізується на виробництві азотних добрив та промислових газів. Підтримка науки, освіти та медицини завжди були одними з пріоритетних напрямків корпоративної соціальної відповідальності холдингу. Зокрема, холдинг був одним з партнерів європейського проекту "STEM: професії майбутнього", спрямованого на популяризацію інженерно-технічних спеціальностей.

Також раніше холдинг повідомляв про допомогу освіті, фінансуванні Всеукраїнських шкільних хімічних олімпіад, закупівлю сучасного обладнання для шкільних хімічних лабораторій та виділення окремих стипендій для викладачів хімії.

Ostchem - азотний холдинг Group DF, який об’єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", "Черкаський Азот", а також "Сєвєродонецький Азот" та "Стирол" (не працюють і знаходяться на окупованих територіях).

З початку війни OSTCHEM змістили фокус допомоги на допомогу Україні у війні. 4 листопада 2022 року пресслужба Group DF повідомляла, що допомога підприємств Групи українцям, ЗСУ та ТрО перевищила півмільярда гривень.