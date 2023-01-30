Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України та низки інших країн, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як орган заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це повідомляє Reuters.

"МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", - йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників рф та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань. "МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни", - написав він.