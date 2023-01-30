У МОК шокували новою заявою щодо допуску росіян до Олімпіади 2024 [ Редагувати ]
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Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України та низки інших країн, які звинуватили його у пропаганді війни після того, як орган заявив, що росіянам потенційно може бути надана можливість брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє Reuters.
"МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії", - йдеться у заяві Міжнародного олімпійського комітету.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників рф та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.
Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.
Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету, який хоче допустити російських та білоруських спортсменів до змагань. "МОК готовий топтати могили тисяч невинних людей, яких убили і вбивають росіяни", - написав він.
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Усе через наміри Міжнародного Олімпійського комітету повернути до змагань спортсменів із росії та білорусі. Умова до них - не підтримувати кремлівську агресію та виступати під нейтральним прапором.
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