Хто стоїть за атакою дронів на військові об'єкти Ірану? Чому досі жодна організація або країна не взяла на себе відповідальність? І як удари, завдані по іранській території здатні позначитися на війні в Україні?

Знайти відповіді на ці питання спробував мій колега Юрій Куций. Він зібрав останню інформацію про дронову атаку.

У ніч проти 29 січня військові об'єкти Ірану в різних провінціях атакували безпілотниками.

Вибухи пролунали на кількох промислових об'єктах Міноборони Ірану. В столиці Ірану - Тегерані, містах Ісфаган та Хой, на нафтохімічному заводі в Азаршахрі та у місті Кередж, провінція Альборз.

На ліквідацію пожеж були кинуті усі підрозділи рятувальних служб. Утім офіційний Тегеран визнавати надзвичайність ситуації не став. Та запевнив, що всі дрони були вчасно ліквідовані - нічого страшного не трапилося.

Операція, проведена трьома безпілотниками в районі одного з цехів Міністерства оборони в Ісфахані, була невдалою. Ця операція не принесла втрат і лише завдала незначних пошкоджень даху одного з цехів.

Попри заяви Ірану, атака безпілотників на завод по виробництву зброї в Ісфагані мала "успіх". Про це свідчать дані, розвіддані з різних західних джерел. Повідомляє Jerusalem Post.

На заводі військової промисловості сталося чотири сильні вибухи, задокументовані в соціальних мережах, на об'єкті, що розробляє сучасну зброю. Збитки виходять далеко за рамки "незначних пошкоджень даху", про які Ісламська Республіка заявила раніше в неділю та помилково заявляла в минулих інцидентах.

Але хто стоїть за цією атакою? Поки що жодне угруповання або країна не взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані. Видання The Wall Street Journal, Reuters та The New York Times, посилаючись на власні джерела, написали, що до атаки причетний Ізраїль.

Атака безпілотників на іранські військові об'єкти, що призвела до сильного вибуху в центрі міста Ісфахан у суботу, була справою рук Моссаду, головного розвідувального агентства Ізраїлю, за словами високопосадовців розвідки, які були знайомі з діалогом між Ізраїлем і Сполученими Штатами щодо інциденту.

Через те, що офіційно ніхто не взяв на себе відповідальність міністр закордонних справ Ірану заявив, що атака була "боягузливою".

Хоссейн Амір Абдуллахіян, міністр закордонних справ Ірану:

Небезпека, яку створили вороги в Ісламській Республіці Іран, була боягузливою акцією, яка відбулася сьогодні. Наші служби безпеки відважно діють, щоб забезпечити максимальну безпеку в країні. Такі дії не вплинуть на рішучість наших експертів прогресувати в нашій мирній ядерній роботі.

У росії теж відреагували, адже після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Іран з агресоркою стали… дуже близькими.

Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні. Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході. Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану.

Занепокоєння рф зрозуміле, адже країна-окупантка хоче отримувати від іранців те озброєння, яке у їх армії у дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники, натомість Тегеран хоче від москви літаків. І подібні атаки можуть завадити співпраці - припускає речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ:

Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати росії здійснювати свої злочини. Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований.

Потужні вибухи в Ірані прокоментував у Твіттері й радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам.

Паніка у рф: нескінченна мобілізація, ПРО в москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка.

Через коментарі українських чиновників, повідомляє Al Arabiya - тимчасового повіреного у справах України в Тегерані викликали до МЗС Ірану.