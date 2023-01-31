Противник продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших - обороняється. Про це звітують у Генштабі.

Запеклі бої точаться за Вугледар та Бахмут. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту далі.

Бавовна напередодні масово ширилась окупованим Донбасом. О четвертій ранку почало вибухати в місцях розташування рашистів в Алчевську та Кадіївці

Далі естафету підхопили окуповані Горлівка та Торецьк. Надвечір у Первомайську по вулиці Шкільній в районі депо вибухнули цистерни з пальним.

Після детонації на залізничній станції в Іловайську, де росіяни розвантажували особовий склад та нову техніку, раша-пропагандисти почали ширити брехню про вибухи у Новоайдарській лікарні. Мовляв, рвонуло в дитячому відділенні. Ось тільки відео з місця свідчить про інше.

Ой, бл* парни (щось нерзбірлиов) виносять на ношах...

Мороз, давай! Пошел! Іду.

Це відео реального бої з-під Бахмута. Тут позиції підсилені підрозділом, який сформований з ветеранів Азову.

Цей напрямок - найпекельніший на всій лінії фронту. Окупанти рвуться до міста. Обстріли не припиняються.

Очереди слишите? (лунають постріли) - Дай Боже, друзі! Бахмут - наш! І в цьому не можна навіть сумніватися!

Траса на Костянтинівку стала небезпечною. Вона прострілюється окупантами.

Лежать уже сотнями навколо Бахмута і старі трупаки, і нові. У них є приказ: надо лезть. Лізуть-дохнуть, лізуть-дохнуть. Нічого не міняється.

Не припиняються спроби захопити Вугледар. Всі штурми наші бійці відбивають.

Давай, давай, хлопці (біжать і стріляють)

Внаслідок російського обстрілу Курахового поранено одну людину. Пошкоджено багатоквартирні будинки, є прильоти по приватному сектору.

Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:

Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів - росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних!

Плани кремля на Донбасі незмінні - війська окупантів хочуть захопити всю територію Донеччини.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється.

Нині на Донбасі сніг і мороз. Жити під обстрілами, без світла, опалення та води, вздовж лінії фронту - не варіант для мешканців, що пересиджують зиму вдома. Евакуація єдиний порятунок від російських ракет, твердять військові та допомагають виїжджати цивільним на безпечні території.