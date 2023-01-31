Битва за Донбас: у Первомайську в районі депо вибухнули цистерни з пальним [ Редагувати ]
Противник продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших - обороняється. Про це звітують у Генштабі.
Запеклі бої точаться за Вугледар та Бахмут. Євген Соломін з останніми новинами зі східного фронту далі.
Бавовна напередодні масово ширилась окупованим Донбасом. О четвертій ранку почало вибухати в місцях розташування рашистів в Алчевську та Кадіївці
Далі естафету підхопили окуповані Горлівка та Торецьк. Надвечір у Первомайську по вулиці Шкільній в районі депо вибухнули цистерни з пальним.
Після детонації на залізничній станції в Іловайську, де росіяни розвантажували особовий склад та нову техніку, раша-пропагандисти почали ширити брехню про вибухи у Новоайдарській лікарні. Мовляв, рвонуло в дитячому відділенні. Ось тільки відео з місця свідчить про інше.
Ой, бл* парни (щось нерзбірлиов) виносять на ношах...
Мороз, давай! Пошел! Іду.
Це відео реального бої з-під Бахмута. Тут позиції підсилені підрозділом, який сформований з ветеранів Азову.
Цей напрямок - найпекельніший на всій лінії фронту. Окупанти рвуться до міста. Обстріли не припиняються.
Очереди слишите? (лунають постріли) - Дай Боже, друзі! Бахмут - наш! І в цьому не можна навіть сумніватися!
Траса на Костянтинівку стала небезпечною. Вона прострілюється окупантами.
Лежать уже сотнями навколо Бахмута і старі трупаки, і нові. У них є приказ: надо лезть. Лізуть-дохнуть, лізуть-дохнуть. Нічого не міняється.
Не припиняються спроби захопити Вугледар. Всі штурми наші бійці відбивають.
Давай, давай, хлопці (біжать і стріляють)
Внаслідок російського обстрілу Курахового поранено одну людину. Пошкоджено багатоквартирні будинки, є прильоти по приватному сектору.
Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації:
Курахове майже щодня потерпає від ворожих обстрілів - росіяни цілеспрямовано нищать місто і вбивають цивільних!
Плани кремля на Донбасі незмінні - війська окупантів хочуть захопити всю територію Донеччини.
Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:
Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках - обороняється.
Нині на Донбасі сніг і мороз. Жити під обстрілами, без світла, опалення та води, вздовж лінії фронту - не варіант для мешканців, що пересиджують зиму вдома. Евакуація єдиний порятунок від російських ракет, твердять військові та допомагають виїжджати цивільним на безпечні території.
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Окупанти сфокусували свої основні зусилля на напрямках Бахмута, Вугледара та Авдіївки, а ЗСУ контратакують на Луганщині. Євген Соломін збирав новини зі східного фронту.
У Бахмуті досі залишається близько восьми тисяч жителів. Їх закликають евакуюватися. Рашисти намагаються оточити місто. Та наші оборонці роблять усе, аби цьому запобігти.
Ми працюємо з піхотинцями, які боронять місто. Знімаємо вкрай обережно, щоб не світити вогневі точки та місця розташування. Заходимо в одне з укриттів. Нам показують трофеї.
Зараз за будь-яку висоту і будь-яке зручне для оборони місце йдуть криваві бої
З тисячі жителів, залишилося півсотні. Тут не було ані світла, ані води. Що ж змінилося після звільнення сусіднього Херсона?