Окупанти зі сходу від річки Дніпро продовжують артилерійський обстріл Херсона. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а також про пошкодження двох пришвартованих до річки іноземних суден, що призвело до розливу нафти.

За даними британської розвідки, Херсон залишається найбільш часто обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.