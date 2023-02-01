Чому рф обстрілює звільнений Херсон: британська розвідка назвала мету [ Редагувати ]
Окупанти зі сходу від річки Дніпро продовжують артилерійський обстріл Херсона. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а також про пошкодження двох пришвартованих до річки іноземних суден, що призвело до розливу нафти.
За даними британської розвідки, Херсон залишається найбільш часто обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.
Точне обґрунтування витрачання росією своїх виснажених запасів боєприпасів тут неясно. Проте командири, ймовірно, частково прагнуть знизити бойовий дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро.
по темі
У четвер вночі, 26 січня, окупанти завдали удару по Дніпру під час повітряної тривоги
Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина
Звуки вибухів і яскраві вогні у небі. Окупанти вкотре атакують Херсон запальними снарядами. Небезпечні "феєрверки" жителі міста бачать не вперше.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив про те, що зросла кількість загиблих через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня