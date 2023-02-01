На Донецькому напрямі прикордонники знищили ударний безпілотник рф [ Редагувати ]
На Донеччині українські прикордонники знищили ворожий ударний безпілотник, який намагався скинути снаряди. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Як розповіли у відомстві, ворожий дрон намагався стабілізуватися та скинути боєприпаси.
На щастя, не встиг. Охоронці кордону розстріляли повітряну мету зі стрілецької зброї. Квадрокоптер вибухнув у повітрі.
по темі
У середу, 25 січня, стало відомо, що сили оборони України відійшли від Соледара на Донеччині задля збереження життя особового складу
Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.
Завдяки проєкту "Армія дронів" українські військові забезпечується кращими зразками безпілотних літальних апаратів
Російські війська продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. За добу внаслідок обстрілу поранення отримали 7 мирних мешканців
У суботу, 14 січня, російські військові атакували Авдіївку та інші населені пункти Донецької області