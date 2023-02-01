Невзорова засудили до восьми років у справі про "фейки проти російської армії" [ Редагувати ]
російського журналіста Олександра Невзорова, який засудив вторгнення рф в Україну, у москві засудили до восьми років у справі про "фейки проти російської армії".
Вирок винесено заочно, сам Невзоров перебуває поза рф.
Слідство вважає, що 9 березня минулого року він розмістив у Instagram "відомо неправдиву інформацію" про навмисне обстріл російськими військами пологового будинку в Маріуполі.
Звинувачення вимагало 9 років ув'язнення, захист вимагав виправдувального вироку (бо Невзоров взяв зазначену інформацію з відкритих джерел). У результаті суд виніс вирок у вигляді 8 років колонії та заборонив Невзорову адмініструвати інтернет-ресурси протягом чотирьох років.
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