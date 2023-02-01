Державне бюро розслідувань 1 лютого проводить обшуки у керівництва податкової служби Києва. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Зловживаючи владою та службовим становищем виконуюча обов’язки начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

У ДБР нагадують, що виконуюча обов’язки начальника київської податкової є головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки. Крім того, за оперативними даними, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової "не помічають" цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх "послуг".

Також оперативники ДБР "досліджують" спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві (Оксана Датій - ред.), який не відповідає рівню її офіційних доходів.

Фіскал має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно $1 млн, будинок поблизу Києва вартістю приблизно $200 тисяч, дві автівки вартістю приблизно $150 тисяч.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно $100 тисяч записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше $8 тисяч.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько $1,4 млн.

Працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено $158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.