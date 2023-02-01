Генеральний секретар Федерації карате кіокушин Росії (ФКР) Сергій Увицький загинув на Донбасі під час "виконання бойового завдання". Про це повідомляється на сайті ФКР.

41-річний Увицький брав участь у боях як доброволець Російського союзу бойових мистецтв "Союз".

У 2010 році Сергій Увицький став чемпіоном Європи з карате стилю кіокусінкай (кіокушин). Також був срібним призером чемпіонату Японії та абсолютного чемпіонату Європи. Мав звання майстра спорту міжнародного класу.

За повідомленнями російських ЗМІ, 100 членів "Союзу" вирушили на Донбас 5 січня після навчання в Гудермесі (Чечня).

Сергій Увицький