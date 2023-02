Вечором 1 лютого Samsung провела свою першу цьогорічну подію Galaxy Unpacked. Головною темою заходу стала презентація пристроїв Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ та Galaxy S23. Подія транслювалась онлайн у прямому ефірі.

Samsung Galaxy S23 Ultra

На відміну від Apple, Samsung розпочали презентацію з головного смартфону – Galaxy S23 Ultra. Модель Ultra оснащена вбудованим стилусом S-Pen.

Galaxy S23 Ultra має низку невеликих, але помітних оновлень. Серед головних відмінностей: 200-мегапіксельний сенсор камери, збільшення обсягу пам’яті в базовій версії та процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy S23 Ultra поставляється з 6,8-дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм Quad HD+ з додатковою підтримкою змінного оновлення розгортки 120 Гц.

З точки зору дизайну, цей великий екран розміщено в корпусі, який дуже схожий на S22 Ultra. Тут Samsung не винаходить колесо: S22 Ultra виглядав чудово, то чому б не продовжити таку ідею з S23 Ultra?

Базова модель Ultra тепер матиме 256 ГБ пам’яті, тоді як минула модель стартувала з 128 ГБ.

Основна фотокамера отримала величезне оновлення у 200 МП. Інші фотокамери залишились на рівні минулого року – 10 МП та 12 МП у ширококутній.

Samsung також додає інші функції, щоб піти з цією новою камерою, включаючи нічний режим під назвою Nightography, Super Hgh Resolution Photo та підтримку зйомки відео 8K/30fps, що підтримується новим датчиком.

Серед інших вдосконалень:

Оптична стабілізація зображення (OIS) із удвічі збільшеним кутом коригування в усіх напрямках на Galaxy S23 Ultra – для стабільних відео під час зйомки за слабкого освітлення чи в ситуаціях, коли кадри можуть вийти розмитими.

Вдосконалений об’єктний ШІ, який аналізує всі деталі в кадрі, зокрема такі риси обличчя, як волосся і очі, – для ретельного відтворення динамічних особливостей.

Нова функція 360 Audio Recording9 на Galaxy Buds2 Pro – для багатовимірного звучання, яке збагачує і доповнює відеоперегляд.

Ціна на S23 Ultra починається від 57 тисяч гривень – така ж ціна була у минулорічного S22 Ultra. Передзамовлення стартують сьогодні.

Samsung Galaxy S23 і S23 Plus

Galaxy S23 і S23 Plus — це головні флагмани Samsung, які буть більш масовими через більш доступну ціну від 39 999 грн.

Нові S23 і S23 Plus ззовні отримали нові корпуси із пласкою задньою кришкою, на відміну від минулорічних S22 і S22 Plus. Samsung Galaxy S23 і S23 Plus будуть доступні в кольорах Phantom Black, Cream, Green і Lavender.

Розміри екранів залишаються на минулорічному рівні: 6,1-дюймів у S23 та 6,6-дюймів у S23 Plus. Окрім батареї, обидва мають чимало спільних характеристик.

Занурюючись у специфікації, S23 і S23 Plus постачаються із загалом тією ж камерою, що й минулого року: 50 Мп у поєднанні з надширококутною камерою на 12 Мп і телеоб’єктивом на 10 Мп. Але якщо вам потрібна підтримка фотографій у форматі RAW, то краще обрати S23 Ultra.

S23 оснащений акумулятором ємністю 3900 мАг із швидкою зарядкою, а S23 Plus оснащений ще більш швидшим заряджанням та ємнішим акумулятором на 4700 мАг. Звичайний S23 починається зі 128 ГБ пам’яті, тоді як S23 Plus отримує базову пам’ять 256 ГБ, а оперативної пам’яті у обох буде по 8 ГБ.

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ та Galaxy S23 надійдуть у продаж із 3 березня 2023 року.

