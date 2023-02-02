Обмін тілами: Україні вдалось повернути близько 150 українських воїнів [ Редагувати ]
Україні вдалось повернути тіла близько 150 українських воїнів. Наразі це був один з найбільших обмінів. Про це повідомляється у Telegram Патронатної служби Азову "Янголи Азову".
Сьогодні Патронатна служба разом з організацією "На щиті" й Бюро судово-медичної експертизи області проводили огляд, намагаємось ідентифікувати хлопців на якісь наявні ознаки, написи, шеврони, татуювання й будемо організовувати сьогодні розміщення частинами бійців по різних закладах судово-медичної експертизи Київської області для пришвидшення експертизи.
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