Євросоюз виділить Україні на армію 545 млн євро [ Редагувати ]
Євросоюз виділить Україні сьомий транш військової допомоги розміром 500 млн євро та додаткову допомогу в розмірі 45 млн євро, яка піде на фінансування діяльності місії ЄС щодо сприяння Україні. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній 2 лютого у Брюсселі.
Напередодні саміту між Євросоюзом та Україною Рада сьогодні вжила заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру, які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Вони складаються з сьомого пакету на суму €500 млн та нового заходу допомоги у розмірі €45 млн на підтримку зусиль Місії військової допомоги ЄС.
На сайті Євроради наводиться коментар глави європейської дипломатії Жозепа Борреля:
Україна має отримати всю необхідну військову техніку та навчання, необхідні їй для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни Росії... Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну поки що це необхідно.
Таким чином, як наголошує Рада ЄС, загальний обсяг допомоги ЄС у рамках Європейського фонду миру для України сягнув 3,6 млрд євро.
Нагадаємо, лідери інститутів ЄС перебувають у Києві, де 3 лютого відбудеться саміт ЄС - Україна.
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