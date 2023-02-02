Євросоюз виділить Україні сьомий транш військової допомоги розміром 500 млн євро та додаткову допомогу в розмірі 45 млн євро, яка піде на фінансування діяльності місії ЄС щодо сприяння Україні. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній 2 лютого у Брюсселі.

Напередодні саміту між Євросоюзом та Україною Рада сьогодні вжила заходів допомоги в рамках Європейського фонду миру, які передбачають подальшу військову допомогу Збройним силам України. Вони складаються з сьомого пакету на суму €500 млн та нового заходу допомоги у розмірі €45 млн на підтримку зусиль Місії військової допомоги ЄС.

На сайті Євроради наводиться коментар глави європейської дипломатії Жозепа Борреля:

Україна має отримати всю необхідну військову техніку та навчання, необхідні їй для захисту своєї території та свого народу від агресивної війни Росії... Сьогоднішні нові заходи надсилають чіткий сигнал у критичний момент: ми продовжуватимемо підтримувати Україну поки що це необхідно.

Таким чином, як наголошує Рада ЄС, загальний обсяг допомоги ЄС у рамках Європейського фонду миру для України сягнув 3,6 млрд євро.

Нагадаємо, лідери інститутів ЄС перебувають у Києві, де 3 лютого відбудеться саміт ЄС - Україна.