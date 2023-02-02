Як інтегрувати захисників до мирного життя після перемоги: в Міністерстві у справах ветеранів розробляють механізм [ Редагувати ]
Фізично та морально травмовані, а ще втомлені та не розуміють, що далі їм робити у цивільному житті. З такими проблемами з фронту повертаються більшість наших бійців.
Як захисників і захисниць інтегрувати до мирного життя після перемоги? Механізм уже розробляють в Міністерстві у справах ветеранів. Детальніше про нього - Ніна Коломієць.
Пекельні бої на Донеччині, життя під постійними обстрілами та смерть, яка немов дихає в спину. Військовослужбовець В'ячеслав Раєвський 4 роки провоював на Донбасі, в зоні проведення Антитерористичної операції. Утім, каже, війна - не полишила його і в цивільному житті.
В'ячеслав Раєвський, військовослужбовець Збройних сил України:
З війни, вчергове повторюсь, можна приїхати, але не повернутися. Це було дивно, через декілька місяців постійно, кілька разів на місяць, снився певний сон. Ти прокидаєшся, годинник - 2 години ночі, а серце калатає неймовірно.
Позбутися нічних жахіть і хронічної втоми - допомогла лише робота із психологом.
В'ячеслав Раєвський - військовослужбовець Збройних сил України:
Психолог порадив - каже, ти розказував, що мрієш написати книгу. Давай, ти напишеш. І це дійсно допомогло. Я висловив свої думки, переживання, страхи, емоції - і після видання тієї книжки ці сни пішли.
Як допомогти нашим воїнам повернутися до цивільного життя - уже зараз планують у Міністерстві у справах ветеранів. Там вивели формулу: "Захисник на фронті - ветеран-воїн відновлення - після Перемоги". І тепер розробляють механізм, який допоможе бійцям після повернення із зони бойових дій пройти кваліфіковану ментальну й фізичну реабілітацію, за потреби - здобути новий фах і далі приносити користь собі й країні - вже на економічному фронті.
Юлія Лапутіна, міністр у справах ветеранів України:
Ми як держава маємо знати в плановому режимі навіть після перемоги, скільки людей в кожному підрозділі, в кожному районі прийде до мирного життя з військових підрозділів за рік. І за рік до їх звільнення ми маємо запропонувати їм інструменти переходу до мирного життя - це психологічна реабілітація, медичне обстеження, навчання на цивільну спеціальність або можливість започаткувати власну справу.
Наразі в Україні діє вже дві грантові програми на підтримку ветеранського підприємництва, звітують у Мінветеранів. Найчастіше колишні військовослужбовці відкривають власну справу в агросекторі, оборонній або айті сфері.
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