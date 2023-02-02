Перевдягнені в жіноче, в гідрокостюмах або в багажнику: до яких хитрощів вдаються чоловіки, аби перетнути кордон [ Редагувати ]
Перевдягнені в жіноче, в гідрокостюмах або в багажнику серед дитячих іграшок. Українські чоловіки до яких тільки хитрощів не вдаються, аби не йти до армії. Таких, звісно, не багато, але вони все ж є. І переправляти незаконно втікачів від мобілізації через кордон - зараз одна з найприбутковіших справ контрабандистів. Євген Соломін з'ясовував - що й по чому.
Цей чоловік міжнародний пункт пропуску на Закарпатті намагався перетнути лежачи, сховавшись за сидіння. Дружина була за кермом. Сподіваючись на раптове засліплення прикордонників, чоловік, вочевидь, уявляв себе голкою у копиці сіна. Але не врахував свого двометрового зросту та центнеру ваги.
Євген Соломін, кореспондент:
На Закарпатті є місця, де державний кордон України з Європейським Союзом, або посередині річки, або по берегу. І здається, що перетнути такий кордон дуже просто. Але так лише здається на перший погляд.
У цьому пересвідчився цей гурт чоловіків. Вони мали намір перетнути кордон на гумовому човні. Щойно всі завантажилися, плаваючий засіб ледь не перетворився на субмарину в гірському закарпатськрму потічкові. Вчасно підійшли й прикордонники.
А це - команда плавців. Їх рух до державного кордону визначили через прилади нічного бачення. Одягнені в гідрокостюми українці спробували перепливти на інший берег Євросоюзу.
Анна Дан, керівник підрозділу ГУ НПУ в Закарпатській області:
Перетнути, до прикладу, гірську річку Тиса, яка відмежовує нас від Румунії, тим паче в зимовий період часу є дуже небезпечно. Зафіксовані випадки, коли люди тонули, не доходили до мети.
Пробують ухилянти проскочити і через Карпати. Не враховують того, що в низинах снігу немає, а в горах - його від 2 до 4 метрів. І мороз до 17 градусів.
Ця група рушила через Піп Іван у бік Румунії. Частину ухилянтів довелося шукати та рятувати українським прикордонникам. Один так і замерз в горах. Його тіло діставали з провалля румунські охоронці державної межі.
У пунктах пропуску - свої неймовірні історії. Ця красуня з довгим волоссям дефілювала, наче на подіумі. Щоправда, чомусь була неголеною. Щетина виявилась справжньою, а от красуня раптом змінила стать. Щоправда, навіть після цього чоловік з образу не вийшов, наполегливо називав себе жінкою. Хоч це і допомогло перетнути кордон.
У чергах трапляються чоловіки з підробленими свідоцтвами про смерть власних дружин, фальшивими довідками медичних та військових комісій. В окремому переліку - героїчні татусі.
Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:
У пункті пропуску Лужанка нами були виявлені 4 чоловіків, які прибули у пункти пропуску одночасно. Всі вони надали для перевірки свідоцтва про народження дітей у кількості 12 таких підроблених свідоцтв, і всі стверджували, що є багатодітними татусями.
Допомагають ухилянтам, як правило, місцеві. Вчорашні контрабандисти, які перепавляли сигарети в Європу, перекваліфікувались.
Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону:
Бізнес з сигаретами більше носить ризиків. Десь повинні купити, домовитись, переправити, а тут люди самі.
Ціни, щоб дооправити за кордон одну особу, стартують від 3-4 тисяч доларів. Якщо шлях річковий, у вартість включають і гідрокостюми. Ризики - великі. Відповідальність передбачена і для нелегалів-ухилянтів, і для тих, хто їм сприяє. Сісти можна на строк до 9 років. Але і попит, і пропозиці поки є.
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