Літак та понад 800 окупантів: Генштаб оновив втрати росії за добу [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
За даними на ранок п'ятниці, 3 лютого, українські військові ліквідували за добу 840 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 129 870 військових. Також ЗСУ збили літак та БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 129870 (+840) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3215 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6388 (+6) од,
артилерійських систем - 2215 (+3) од,
РСЗВ - 460 (+2) од,
засоби ППО - 222 (+0) од,
літаків - 294 (+1) од,
гелікоптерів - 284 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1952 (+1),
крилаті ракети - 796 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5068 (+4) од,
спеціальна техніка - 200 (+2).
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