Протягом кількох останніх місяців ГО «Фундація Течія» передала Силам оборони України 26 тепловізорів вартістю 1,15 млн грн. Їх отримали механізовані бригади, сили ППО, ССО, прикордонники, нацгвардійці та підрозділи інших родів військ.

Організація прозвітувала, що придбала тепловізійні пристрої AGM Taipan, AGM Rattler, AGM Fuzion, Hikmicro Thunder Pro, Hikmicro LYNX Pro та HIKVISION HikMicro. Їх отримали підрозділи 28 ОМБр, 30 ОМБр, 36 ОБрМП, 54 ОМБр, 60 ОМБр, а також підрозділи ППО, ССО, ТРО, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

"Можливість бачити в будь-який час доби – це базова необхідність на передовій, особливо взимку, коли темніє дуже швидко. Ще в перші місяці широкомасштабної війни ми придбали для військових велику партію смарт-біноклів та оптики, а зараз закрили кілька десятків свіжих запитів", – коментує Олег Крот, директор «Фундації Течія» та керівний партнер холдингу TECHIIA.

"Узимку о 17:00 вже нічого не видно. І ми нарешті отримали прилади для війноньки вночі. Це наші очі, завдяки яким ми бачимо, що відбувається навколо", – розповів військовий з позивним Таран. Його підрозділ використовує тепловізійний монокуляр AGM Fuzion.

Нагадаємо, у травні минулого року "Фундація Течія" придбала біноклі Binox 4T, оптичні прилади та аксесуари в американської компанії ATN. Вартість замовлення – 131,5 млн грн ($4,5 млн по курсу НБУ станом на травень 2022). Загалом сума допомоги Силам оборони України наблизилася до позначки $22 млн, ще на $40 млн необхідних речей для військових Олег Крот придбав особисто. Не всі деталі розголошуються з огляду на військову таємницю.