Суд арештував двох блогерів, які влаштовували "п'яні вечірки", де знущались над дівчатами, створюючи таким чином порнографічний контент.

Про це повідомляє пресслужба Київська обласна прокуратура.

"За клопотанням ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури двом блогерам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави", - зазначають у пресслужбі.

Перед цим їм повідомили про підозру за фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

Йдеться про інцидент, який набув розголосу в інтернеті. Підозрювані орендували житло у Києві, де влаштовували вечірки. Запрошеним дівчатам додавали снодійне у спиртне, доводячи їх до безсвідомого стану.

Після чого, користуючись їхньою безпорадністю, здійснювали вульгарні дії. Все це знімали на відео та публікували у соцмережах.