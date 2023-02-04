На окупованій Луганщині прострелили голову російському пропагандисту та бойовику Ігорю Мангушеву ("Берег"). Його привезли до реанімації Кадіївки (Стаханов). Про це повідомляють "воєнкори".

По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область.

В одних публікаціях Мангушева називають "командиром підрозділу боротьби з безпілотниками Народної міліції лнр", в інших - капітаном 4-ї бригади 2-го Армійського корпусу 8-ї армії ЗС РФ, командиром взводу по боротьбі з БПЛА. Він - автор Telegram-каналу "Записки авантюриста".

Мангушев відомий тим, що виступав у знищеному Маріуполі з черепом начебто загиблого українського воїна.