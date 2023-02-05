Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.

Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років", - розповів він.

За словами очільника регіону, жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.

"Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби", - додав Синєгубов.

Як розповів речник обласного управління рятувальників Євген Василенко, ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.

"Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 кв.м", - сказав він.