Обстріл Харкова: горить житлова забудова, вже 3 поранених [ Редагувати ]
Після влучання двох ракет у житлову забудову в центрі Харкова в неділю, 5 лютого, виникла пожежа. Вже відомо про трьох поранених.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Є влучання в житлову забудову в центрі міста. Сталася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років", - розповів він.
За словами очільника регіону, жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.
"Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби", - додав Синєгубов.
Як розповів речник обласного управління рятувальників Євген Василенко, ракета потрапила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозних руйнувань.
"Пошкодила будівельні конструкції п'ятого та четвертого поверхів. Площа пожежі склала 50 кв.м", - сказав він.
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