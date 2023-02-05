Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що російський диктатор володимир путін на початку війни проти України пообіцяв йому не вбивати Володимира Зеленського.

Екс-прем'єр нагадав, що 5 березня він літав до москви, де провів тригодинні переговори з путіним, після чого зателефонував Зеленському.

За словами Беннета, російський диктатор запевнив його у перші дні війни, що він не вб'є президента України.

"Я знав, що Зеленський знаходиться під загрозою, в бункері... Я сказав йому (путіну, - ред.): "Ти збираєшся вбити Зеленського?". Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського". "Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб'єте Зеленського?" Він сказав: "Я не вбиватиму Зеленського", - сказав Беннет.

Колишній прем'єр Ізраїлю заявив, що після розмови з путіним зателефонував Зеленському і сказав: "Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати".

Беннет стверджує, що після цього Зеленський вийшов з бункера і зробив селфі у своєму кабінеті. При цьому екс-прем'єр додав, що путін також "погодився не наполягати на роззброєнні України", а Зеленський нібито відмовився від прагнення вступити до НАТО.

Крім того, Беннет заявив, що всі контакти, які він зробив у ролі посередника, узгоджувалося зі США.