У Бердичеві на річці Гнилоп'ять провалилася під лід вагітна жінка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На водоймі Житомирщини врятували вагітну жінку, яка провалилася під лід. Подія сталася у м. Бердичів на річці Гнилоп’ять.

Рятувальникам довелося повзком 35 м підбиратися до потопаючої. Верхній одяг на ній увібрав у себе воду та тягнув потерпілу на дно. Один з рятувальників на краю пролому вхопив жінку за ремінь та дістав її з води на уцілілу кригу.



Жінку обв'язали рятувальною мотузкою і таким чином підтягували її до берега. Допомагали у цьому чоловіки, які стали випадковими очевидцями пригоди.



Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської центральної міської лікарні із попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму".



Стан врятованої стабільний. Жінка перебуває на сьомому місяці вагітності, з дитиною все добре.