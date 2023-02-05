На річці Гнилоп'ять вагітна жінка провалилася під лід [ Редагувати ]
У Бердичеві на річці Гнилоп'ять провалилася під лід вагітна жінка. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На водоймі Житомирщини врятували вагітну жінку, яка провалилася під лід. Подія сталася у м. Бердичів на річці Гнилоп’ять.
Рятувальникам довелося повзком 35 м підбиратися до потопаючої. Верхній одяг на ній увібрав у себе воду та тягнув потерпілу на дно. Один з рятувальників на краю пролому вхопив жінку за ремінь та дістав її з води на уцілілу кригу.
Жінку обв'язали рятувальною мотузкою і таким чином підтягували її до берега. Допомагали у цьому чоловіки, які стали випадковими очевидцями пригоди.
Жінку госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської центральної міської лікарні із попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму".
Стан врятованої стабільний. Жінка перебуває на сьомому місяці вагітності, з дитиною все добре.
по темі
Роки надій та розчарувань, місяці підготовки, складна програма ЕКЗ та тижні очікування результату позаду, і тест нарешті показав дві смужки
В лавах рятувальників чоловік вже сім років. Цю професію обрав свідомо, пройшов спеціальне навчання. Та зараз каже, потрібно вчитися наново, просто під час роботи.
На Київщині, на річці Десна, став танути лід. Тисячі крижин збиваються в купи та утворюють затори, а відтак селянам, що живуть біля річки, вода потекла просто у двори!
У суботу, 21 січня, у Ніжині попрощалися з екіпажем, який загинув 18 січня в авіакатастрофі гелікоптера в Броварах
Їх називають героями без зброї. Це про співробітників ДСНС. Вони першими приїжджають на місця ракетних та артилерійських обстрілів, розбирають завали та допомагають людям.
О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей